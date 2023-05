"Un risque de gelée de mercredi à vendredi dans certaines régions du Sud": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

Il y aura encore un peu de mieux grâce au rapprochement de l’anticyclone. Cependant, il subsistera pas mal d’humidité avec certainement des brouillards assez nombreux sur l’Ardenne et le sud. Ces derniers seront plus locaux sur le Hainaut, les Brabants alors que le soleil dominera déjà de Tournai à la mer et jusqu’à la capitale. Rapidement, le vent de nord-est va se lever et devrait nettoyer tout ça avec un ciel qui se déchire rapidement y compris sur le sud.

L’après-midi, pas mal de soleil et le développement de cumulus nettement moins nombreux que ce mardi alors que ça deviendra même bien ensoleillé au fil de l’après-midi. Encore quelques nuages décoratifs surtout sur le nord et l’est et le long de la frontière française mais super impression et ciel tout bleu à la mer. Maximas de 11 à 17°C et vent de nord-est encore modéré qui sera frisquet à l’abri du soleil. Le soir, ça reste bien dégagé mais il fera froid la nuit.