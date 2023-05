"Des sols qui peuvent enfin sécher un peu": Farid répond à votre question météo (vidéo)

Cette tendance calme et lumineuse semble se prolonger vendredi et le week-end suivant grâce à la proximité des hautes pressions. Matinées fraîches mais maximas de 20°C et donc des sols qui pourront enfin sécher un peu, une bonne période en vue pour nos amis agriculteurs qui ont déjà un peu de retard.

Et sur le reste du pays ce mardi?

L’anticyclone se rapprochera plus vite que prévu. Du coup, il ne fera pas si mauvais avec même de belles périodes de soleil sur les Flandres, le Hainaut, le Brabant jusqu’au namurois après la dissipation d’éventuels brouillards locaux. Le ciel sera plus chargé sur le sud mais ça devrait aussi se décanter laissant place à de belles trouées. Fin de matinée, les cumulus bourgeonneront jouant à cache-cache avec le soleil.

L’après-midi, il faudra composer avec ce ciel changeant alternant belles éclaircies et champs de cumulus nombreux surtout sur le namurois et le nord du relief ardennais. Davantage de soleil à l’ouest d’une ligne ''Charleroi-Bruxelles”, probablement un ciel bleu à la mer mais aussi un soleil plus dominant au sud du relief ardennais. Les maximas auront bien du mal à décoller avec 11 à 16°C mais le ressenti sera sympa au soleil sous un vent de nord atteignant 30-35 km/h. Le soir, rien à signaler et larges éclaircies.