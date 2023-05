Un soleil radieux pour un enterrement de vie de jeune-fille jeudi? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Et sur le reste du pays ce lundi ?

La situation va légèrement évoluer avec l'apport d'air plus humide par la mer en flux de nord-ouest. Le matin, on retrouvera une belle tartine de nuages bas et pas mal d'humidité bien que ça s'ouvrira au fil des heures surtout sur le sud et jusqu'à un axe Hainaut-Brabants. Il fera nettement plus nuageux à la mer à l'approche d'un front affaibli qui donnera les premières pluies en début de journée.

L'après-midi, ces petites précipitations progresseront dans l'intérieur parfois entrecoupées de périodes sèches sur le centre du pays jusqu'au namurois. Il pourrait faire plus sec sur Liège et Luxembourg mais avec encore un peu d'instabilité pouvant déboucher sur des ondées fortes mais ponctuelles. Le mercure baissera pour n'atteindre que 11 à 17°C au meilleur de l'après-midi avec un temps froid à la mer. Le vent sera modéré de nord-ouest et parfois assez fort sur les plages et on gardera le même type de temps en soirée.