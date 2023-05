Pourquoi fait-il plus ensoleillé à la mer ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Nestor, il y a bien une raison et c’est la brise ! Non les météorologues n’envoient pas volontairement les touristes au littoral en annonçant du bon car statistiquement, le soleil brille plus de 150h de plus à la mer que sur le centre. Au printemps et en été, la brise est souvent favorable comme ce fut le cas cette semaine. Quand le soleil commence à chauffer, la terre monte plus vite en température et une baisse de pression s’y opère. Un manque d’air à combler et le vent se met à souffler depuis la mer où la pression est un peu plus élevée. La boucle de brise se met en place et repousse les nuages vers les terres mais avec quelques degrés de moins. La situation sera d’ailleurs similaire ce week-end avec beaucoup de soleil à la côte et des cumulus voire une ondée dans l’intérieur.