"La météo devrait être de la partie ce samedi": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

La matinée sera encore triste avec les restes de ce front affaibli. Il donnera quelques pluies surtout sur les régions proches de la France (Hainaut, Flandres, botte et namurois) où ça restera maussade jusqu'à fin de matinée. Mi-journée des périodes plus sèches arriveront du nord et de l'est où l'on pourra apercevoir quelques ouvertures dans un ciel bien gris.

L'après-midi, on aura davantage de périodes lumineuses entre Liège et le nord de la capitale. Ailleurs, un ciel changeant mais toujours bien chargé avec une goutte voire une ondée localisée çà et là mais plus grand chose en terme de quantités. Cela restera plus frais à l'ouest et au littoral où quelques rayons de soleil parviendront aussi à se frayer un chemin. Vent qui tourne au nord-est devenant modéré. Le soir, temps sec partout et développement d'éclaircies. Les maximas seront compris entre 12 et 19°C ce qui reste de saison.