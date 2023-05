"Faut-il prévoir une tonnelle pour ce dimanche ?": Farid répond à votre question météo

Salut Sophie, tu as peut-être un peu de chance puisque dimanche pourrait être la journée la plus potable de la semaine. En effet, le champ de pression devrait légèrement augmenter le week-end, avec quelques ondées plus locales samedi. Ce dimanche verrait le soleil briller plus généreusement surtout en matinée avant le développement de cumulus plus nombreux l’après-midi. Ces derniers pourraient déboucher sur une ondée surtout au sud et je prévoirais tout de même la tonnelle par précaution puisque ce risque concernera les régions proches de la France fin d’après-midi. Douceur attendue avec 18-19°C mais un petit vent de nord modéré, on croise les doigts.