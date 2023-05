Hello Pascal, oui les Saints de Glace s’annoncent une nouvelle fois assez doux cette année et à l’image des précédentes. Pour rappel, il ne s’agit aucunement d’une période où il fait spécialement plus froid. C’est en fait le moment charnière où il peut encore geler en plaine si et seulement si les conditions sont favorables (ciel dégagé, vent faible et masse d’air fraîche). C’est donc aussi le moment après lequel le risque de gelée disparaît sur la basse et moyenne Belgique à cause des nuits plus courtes même en situation propice. Nous devrions ces 11, 12 et 13 mai tourner entre 7 et 12°C voire un peu moins dans les vallées ardennaises pas concernées par cette période puisqu’il peut y geler toute l’année. Rien à craindre donc pour nos jardins même à Libramont.

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

À l’arrière de cette dépression, nous devrons composer avec une petite poche d’air froid d’altitude. Le matin, on retrouvera ce creux sur l’ouest avec des ondées sur Flandres, Hainaut + botte et sud-ouest de l’Ardenne et un temps un peu plus sec ailleurs. Ce creux d’altitude aura tendance à tournicoter sur le centre du pays fin de matinée et l’après-midi et sera siège de nombreuses averses.

Ces dernières seront locales mais pourront laisser 5 à 10 L en peu de temps avec parfois un orage et de la grêle avec une préférence pour le Hainaut et les Brabants puis le sud en deuxième partie d’après-midi. Les trouées seront un peu plus larges à la mer puis sur Tournai, Mons, Ath-Soignies et la capitale. Ces averses seront séparées par de courtes éclaircies peut-être un peu plus présentes à la mer. Maximas de 10 à 16°C et vent de sud-ouest modéré avant le retour d’un temps plus sec en soirée par la France.