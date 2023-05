"Quand fera-t-il potable pour travailler dans le jardin ?" : Farid répond à votre question météo

Le bulletin de ce mardi?

Un front ondulera une bonne partie de la journée donnant lieu à des pluies continues sur tout le pays en matinée. Seul le littoral pourrait rester à l’écart des perturbations avec un temps plus sec mais bien gris. Fin de matinée, la perturbation aura tendance à s’activer avec des pluies devenant modérées sur les provinces du sud englobant aussi le Hainaut et Bruxelles. Il fera toujours plus sec sur les Flandres, mais aussi de Tournai à Gand...

L’après-midi, un temps maussade sur Namur, Liège et Luxembourg où l’on pourrait avoisiner 10 à 30 L/m² au total de la journée alors qu’on tournera plutôt entre 5 et 10 L au centre et très peu d’eau à la mer jusqu’au Hainaut occidental et l’ouest de la capitale (quelques trouées). Une bonne ondée sera toutefois possible sur ces régions mais ponctuelle avec un coup de tonnerre. Maxima de 13 à 17°C sous un vent de sud-ouest modéré. En soirée, un temps plus sec mais attention à quelques averses près de la France.