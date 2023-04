Des gelées encore possibles en Belgique ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Sébastien et merci pour ta question. En effet, il a fait assez froid ces derniers jours avec de fréquentes gelées dans les vallées du sud à cause de nuits peu venteuses dans l’air polaire maritime. Ces 10 prochains jours semblent moins risqués hormis un petit 0-2°C dans les trous à froid ardennais grâce au retour d’un petit flux d’est et d’air un peu moins froid. Les maximas seront doux et cela devrait rester positif de jour jusqu’à au moins le 7-8 mai. De plus, les Saints de Glace ne s’annoncent à priori pas très froid à l’image de ces dernières années mais restons tout de même prudents jusqu’à la moitié du mois de mai. Pour moi, tu peux y aller sans souci et travailler dans la serre. N’hésites pas à suivre les réactualisations météo et bon courage !