Des tendances positives pour la première semaine des vacances de Pâques: Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce samedi ?

En matinée, il fera gris et triste sous une épaisse couche de nuages bas distillant encore une goutte de pisse de chat sur le relief. Ailleurs, un temps sec et les stratus parviendront doucement à se fragmenter grâce à un soleil haut et l'anticyclone qui gonfle sur l'Angleterre. Cependant, ça sera dur et les premiers à voir le soleil seront le sud Ardenne et le littoral.

L'après-midi, on peut aussi espérer des ouvertures sur Hainaut, frontière française et sud du Sillon Sambre et Meuse alors que ça sera laborieux de la capitale à Liège et au nord de l'Ardenne. Après, on sait que le soleil de fin avril peut faire des miracles mais je vous ai donné mon pronostic en espérant que ça s'éclaircisse plus vite. Quoi qu'il en soit, il fera sec avec des maximas de 9 à 17°C des sommets à la plaine où les éclaircies perceront. Le soir, les nuages se disloqueront partout grâce au pivotement du flux au nord-est annonçant un dimanche encore plus lumineux.