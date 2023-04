Les dernières tendances pour le 1er mai: Farid répond à votre question météo

Salut Lina et petit coucou aux habitants du pays des Collines ! Cela s’annonce pas mal du tout avec de la douceur surtout l’après-midi qui verra le mercure approcher 18°C sous abri. Côté ciel, cela devrait être lumineux en matinée malgré des voiles d’altitude parfois épais. Durant l’après-midi, une petite instabilité remontera da France et un petit risque d’ondées locale concernera le sud du pays. La frontière française pourrait essuyer une nuée anecdotique mais plutôt en fin d’après-midi même si je pense que la plupart passeront au travers. Pour moi, aucun souci pour la brocante qui démarre d’ailleurs tôt le matin et il fera +- 8 à 10°C donc frais sans plus. Bonne brocante !