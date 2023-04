"Jusqu'à 18°C ce samedi": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

À l'avant d'un front chaud qui nous atteindra qu'en toute fin de journée, la masse d'air se radoucira et en matinée, on retrouvera un ciel assez lumineux sur le sud. Par contre, on aura davantage de nuages élevés à la mer jusqu'au Hainaut et les Brabants avec une sensation parfois laiteuses. Au fil des heures, les éclaircies repousseront ces nuages qui persisteront encore sur le centre jusqu'à mi-journée mais il fera sec.

Après-midi, un temps assez sympa avec soleil voilé y compris à la mer qui retrouvera des éclaircies et des champs de cumulus plus nombreux près de la France. Une deuxième partie de journée ma fois sympatoche au cours de laquelle le mercure atteindra 11 à 17°C des sommets à la plaine sous un vent de sud-est modéré, faites péter les machines de linges ! Le soir, arrivée d'une zone de pluie abordant le Hainaut et les Flandres vers 21-23h et qui envahira le pays la nuit suivante