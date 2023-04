Les premières tendances pour le long week-end du 1er mai : Farid répond à votre question météo

Bonjour Sonia, la météo ne s’annonce pas catastrophique ! Samedi sera assez calme, les nuages bas laisseront place à de belles éclaircies, malgré des cumulus nombreux par 15-16°C. Dimanche sera du même acabit, avec peut-être une ondée en cours d’après-midi, assez rare et isolée. Les températures resteront stationnaires : 14-15°C sous abri et pas trop de vent, ce qui ne sera pas si mauvais si des éclaircies arrivent. Le début de semaine prochaine ne verra pas de changements avec une tendance sèche et une ondée isolée l’après-midi sous un gros cumulus, qui disparaîtront mardi. Il faudra prévoir un k-way par précaution mais pas de vêtements trop chauds, les pluies seront rares.