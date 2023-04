Va-t-il pleuvoir en fin de semaine ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce lundi ?

Nous retrouverons un temps un peu plus calme grâce au rapprochement de l'anticyclone en mer du nord. Une dernière nuée sur le centre puis l'arrivée de belles éclaircies tandis que les nuages bas s'accrocheront encore sur les provinces du sud. Un peu de pluie sera possible en Ardenne entre les timides trouées alors que le soleil sera plus généreux à la mer.

Fin de matinée et l'après-midi, des cumulus se formeront et pourront donner une ondée locale entre les éclaircies comme souvent un peu plus fréquentes à l'est d'une ligne ''Charleroi-Bruxelles''. La côte restera à l'écart avec davantage d'éclaircies tandis que les averses resteront rares voire absentes près de la France et de Mons à Tournai grâce à l'effet écran anglais. Les maximas seront bien trop frais avec 7 à 11°C dans l'air maritime polaire agrémentés d'un vent de nord-ouest modéré, il s'agira de la journée la plus fraîche de la semaine. Le soir, temps sec partout et éclaircies qui s'élargissent