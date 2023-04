Farid répond à votre question météo: "Le printemps est-il déjà foutu ?"

Et sur le reste du pays ce lundi ?

Ce minimum dépressionnaire s'en ira entre les Pays-Bas et l'Allemagne tandis que le champ de pression remontera un peu. En matinée, on retrouvera des pluies continues sur le sud et un faible régime d'averses sur Hainaut, Brabant avec un peu de soleil à la mer. Au fil des heures, la tendance sèche s'affirmera avec quelques trouées sur les Flandres, le Tournaisis, la région de Mons jusqu'à l'ouest de la capitale. Encore une ondée à l'est de la capitale et du Hainaut oriental au sud mais moins fréquentes.

Après-midi, un temps plus sec et une dernière averse dans un ciel d'alternance et toujours davantage d'éclaircies entre les cumulus à la mer. Par contre, des averses un peu plus fréquentes seront observées sur le sud et le relief. Les maximas atteindront 8 à 12°C sous un vent d'ouest nord-ouest modéré. Il faudra donc garder le gros manteau. Le soir, une nuée résiduelle çà et là mais de manière générale il fera plus sec.