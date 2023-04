Quelles sont les prévisions pour partir en classes vertes la semaine prochaine ? Farid répond à votre question

Bonjour Audrey, ça s’annonce encore bien frais surtout de lundi à mercredi avec à peine 7 à 10°C de maximas et une gelée possible mercredi matin. Côté ciel, encore des ondées surtout lundi et dans une moindre mesure mardi alors qu’une tendance plus sèche prendra le relais à partir de mercredi. Les températures devraient se radoucir un peu en deuxième partie de semaine avec une météo d’alternance sans histoires mais des maximas peinant à atteindre 12 à 14°C, il faudra prévoir gros manteaux pour les enfants surtout les trois premiers jours. On croise les doigts pour vous et bon séjour en province de Luxembourg.