Quelle sera la meilleure journée pour se rendre à la côte ? Farid répond à votre question météo

Point positif, pas trop de vent avec une brise de terre atteignant 25-35 km/h et un autre risque d’averses en toute fin d’après-midi mais assez bref et local. Le mercure atteindra 13-14°C au gré des trouées et l’impression ne sera pas si froide même s’il faudra garder le manteau. Bon séjour à toi !

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

Cette poche d'air froid survolera le pays et pendant qu'il fera 19°C à Oslo et 16°C sur Stockholm, on sera du mauvais côté du blocage sous la fraîcheur. En matinée, on aura toutefois un soleil laiteux qui résiste un peu sur les Flandres, le Hainaut et les Brabants alors que le ciel s'ennuagera en Ardenne où pourra tomber une giboulée voire quelques flocons > 550 M. Un temps de plus en plus nuageux et une nuée sur le centre fin de la matinée mais un temps sec qui résistera jusqu'à mi-journée à la mer.

L'après-midi, quelques ondées locales mais pas grand-chose même si le ciel sera bien nuageux. Ces averses seront d'abord plus fréquentes du nord de la capitale à l'est puis du Hainaut aux Flandres. De manière générale, les ondées seront surtout observées entre 13 et 22 H sur le centre. Début de soirée, les ondées seront plus fréquentes sur les Flandres et un axe Hainaut-Brabants alors que les provinces du sud retrouveront un temps plus sec. Vent de nord-est modéré et froid marqué sur les crêtes avec 2-4°C > 600 M.