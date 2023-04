Bonjour Laurent et merci pour ta question. Cela s’annonce doux mais assez instable en cours d’après-midi et il y a un risque d’ondées même si la situation est à affiner. Après un beau mercredi, nous subirons l’arrivée de cette goutte froide jeudi qui s’évacuera vendredi. Un petit afflux d’air doux remontera de France samedi avec certainement belles éclaircies matinales et une tendance aux ondées en deuxième partie d’après-midi. L’ouest semble le plus à risque mais Tubize pourrait également essuyer une bonne ondée dans une moindre mesure, c’est jouable. Je dirais 25-35 % de chances d’ondées mais encore à affiner demain, il fera très doux avec 17-18°C de maxima et c’est donc jouable selon moi.

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

De nouveau une chouette journée à l’avant d’une autre poche d’air froid un peu plus coriace. Le matin, on retrouvera de larges éclaircies après la dissipation d’éventuels nuages bas sur le sud et près de la France. Rapidement, un franc soleil à la mer mais aussi sur le centre avec la formation de cumulus moins nombreux que la veille fin de matinée.

Après-midi, toujours ces légers développements nuageux n’altérant pas la sensation de beau temps même si ces nuages cumuliformes pourront être plus abondants sur l’Ardenne et les régions proches de la France. Les maximas gagneront encore un petit degré pour aller chercher 15-16°C en plaine et 10-12°C sur les sommets ardennais. Le vent faiblira un peu de nord-est (25-35 km/h) et l’impression sera agréable au soleil. Le soir, ça reste clair et lumineux.