"Quelle sera la journée la plus ensoleillée cette semaine ?" : Farid répond à votre question météo

Le bulletin météo de ce mardi

Une journée sans histoire dans cette synoptique inchangée. De petites anomalies circuleront et une première approchera l’est du pays sans trop de gravité. De manière générale, on aura de belles éclaircies qui résisteront jusqu’à milieu de matinée sur Namur, Brabants et surtout Hainaut alors qu’il fera assez beau à la mer. En fin de matinée, les nuages bourgeonneront sans conséquences avec peut-être davantage de nuages moyens du nord à la mer.

L’après-midi, de nombreux nuages et des éclaircies qui se feront plus rares et à nouveau plus de soleil au littoral souvent mieux placé. Ces cumulus ne devraient pas aller jusqu’à l’averse par manque d’instabilité mais une courte nuée sera possible sur le relief. Le vent de nord-est sera toujours modéré à assez fort et les maxima atteindront 9 à 14°C. Fin d’après-midi et le soir, ça s’éclaircira à nouveau depuis le sud.