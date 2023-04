El Nino aura-t-il une influence sur notre été ? Farid répond à votre question météo

Les effets sur l’Europe ne sont pas encore prouvés mais on parle d’étés chauds et orageux. Ce qui est certain, c’est que El Nino provoquera une augmentation de la température globale de la terre qui vivra une année 2023 et surtout 2024 dans le top 3 des plus chaudes.

Et sur le reste du pays ce lundi ?

Le champ de pression augmentera et même si le soleil ne sera pas encore généreux, il fera de nouveau sec partout avec une dernière ondée sur la frontière allemande. Fin de matinée, ces nuages stratiformes ce morcelleront sur le littoral et le nord de la capitale puis le Hainaut, les Brabants et l’est du pays à la mi-journée.

L’après-midi, un bon vent de nord-est se lèvera asséchant un peu la masse d’air même si les nuages seront encore nombreux sur le sud-est du pays. Ailleurs, de belles trouées en alternance avec des cumulus encore envahissant par moment mais plus de lumière que la veille (soleil plus généreux à la mer). Une dernière ondée sera possible sous un cumulus plus joufflu mais très rare et plutôt sur le relief. Maxima qui remontent un peu avec 10 à 15°C sous cette bise de nord-est atteignant 40 km/h en rafales. Le soir, les éclaircies s’élargiront partout