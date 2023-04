”Faut-il se protéger des UV à cette période de l’année ?” Farid répond à votre question météo

Quel temps sur le reste du pays ce samedi ?

La dépression française arrosera une dernière fois la partie occidentale de notre pays en matinée. On pourra retrouver encore quelques pluies sur le littoral, le Hainaut jusqu’en limite de la botte et du Namurois alors qu’il fera plus sec à l’est d’une ligne ''Charleroi-Bruxelles'' avec un peu de soleil de Liège au nord de la capitale. Au fil de la matinée, le vent de nord va se lever et repousser cette humidité chez nos voisins et il fera sec partout malgré des nuages encore nombreux.

L’après-midi, le soleil s’imposera de la mer au nord progressant vers le centre où les éclaircies seront de plus en plus belles sous un temps sec. Il finira par faire assez beau partout après 14-15h, mais d’autres nuages arriveront sur l’est et Liège en fin d’après-midi, en marge d’un autre petit minimum sur l’Allemagne (pas de pluie). Les maximas atteindront de 11 à 15°C et le vent de nord modéré sera un peu frisquet à l’abri du soleil. Le soir, quelques gouttes sont possibles près de la frontière allemande.