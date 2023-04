”Les premiers 20°C de l’année en cours de semaine prochaine ?”: Farid répond à votre question météo

Bonjour Audrey, je pense que vous avez bien choisi votre semaine qui sera la plus calme depuis bien longtemps. En effet, l’anticyclone scandinave garantira un temps globalement sec mais encore nuageux lundi et mardi avec une goutte possible sous un cumulus mais plutôt au sud-est. Attention au vent qui soufflera parfois assez fort de nord-est (35-45 km/h). À partir de mercredi et pour la deuxième partie de semaine, le soleil deviendra assez dominant sous des températures en hausse. On ira chercher 16 à 19°C voire une petite pointe à 20°C le week-end prochain. Mis à part une courte nuée de quelques minutes lundi, je ne vois rien de bien inquiétant pour votre région. Bon courage pour les travaux, au moins la météo sera avec vous !