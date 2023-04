Mariage pluvieux ou solaire ce samedi? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

Quelques pluies pourront encore affecter le centre en tout début de matinée. Rapidement, les éclaircies perceront à la mer et les ondées auront tendance à se retrancher vers le sud, et surtout Liège et Luxembourg + relief ardennais où il fera maussade toute la matinée. Ailleurs, une météo plus sèche mais avec encore pas mal de nuages entre les trouées...

Après-midi, cette tendance sèche se confirme avec pas mal de soleil à la mer et un ciel d'alternance sur le Hainaut, les Brabants + le namurois et une ondée très locale entre 14 et 17-18 H. Toujours quelques rincées un peu plus fréquentes sur la province de Luxembourg en limite de la botte et sur le relief ardennais mais aussi avec quelques pauses. Maximas qui remontent un peu avec 7°C sur les sommets et 12-13°C en plaine sous un vent de sud-ouest ne dépassant plus 35 km/h. Le soir, il fera sec partout avec le développement de larges éclaircies annonçant une nuit calme