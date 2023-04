”Aurons-nous de la chance avec un peu de soleil ce week-end?” Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

Ce front pluvieux arrosera encore le sud alors que les Flandres auront déjà basculé dans le ciel de traîne avec un peu de soleil. Les pluies cesseront après 9-10 H sur un axe Hainaut-Brabants alors que ça restera humide sur le sud et l’Ardenne jusqu’à mi-journée. Fin de matinée, une ondée pourra éclater à la mer avec pourquoi pas un petit coup de tonnerre. Le vent ralentira temporairement de secteur ouest mais gare aux fortes rafales sous les ondées au littoral (entre les éclaircies).

L’après-midi, l’instabilité gagnera l’intérieur puis le sud du pays avec beaux paquets pluvieux entrecoupés d’éclaircies. Les éclaircies seront un peu plus larges à la mer entre les dernières ondées puisqu’on attend un temps plus sec fin d’après-midi. Maximas de 6 à 12°C et attention aux fortes rafales sous les ondées > 70 km/h et un peu de grêle voire un coup de tonnerre. En cours de nuit, passage du front occlus d’ouest en est et donc un petit cordon pluvieux qu’on retrouvera sur le centre et le sud en toute fin de nuit.