”Ce printemps est-il vraiment pourri et qu'espérer pour la suite ?”: Farid répond à votre question météo

Hello Pierre, en effet nous arrivons bientôt à la première moitié du printemps météo et il est vrai que ça n’est pas glorieux. Cependant, cela reste assez classique de connaître des périodes mitigées à nos latitudes et les dernières années nous ont fait un peu perdre le lien avec notre réalité climatique. Mars fut très arrosé et avril n’est pas super mais nous approchons 45 heures de soleil au premier tiers de mois avec un léger retard qui devrait s’amplifier cette semaine. Cependant, cela s’annonce un peu plus lumineux à partir du 16 avec enfin le rapprochement des hautes pressions et des températures entre 15 et 20°C selon la nébulosité. On est loin du printemps archi pourri mais il est vrai qu’on est en droit d’espérer davantage de belles journées.