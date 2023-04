Un début de semaine assez mitigé: Farid répond à votre question météo (vidéo)

Salut Annick, j'espère que tu vas bien ! Malheureusement nous attendons une nouvelle semaine assez mitigée avant enfin le retour plus durable de conditions calmes. Après un mardi plutôt sec à une ondée près, la pluie reviendra en soirée et jusqu'en fin de matinée de mercredi au moins. Ensuite, le ciel pourrait s'ouvrir l'après-midi mais avec de nombreuses averses et à peine 10 à 11°C sous un vent d'ouest modéré. Pas des conditions idéales pour chasser les œufs même s'il fera un peu plus sec à l'approche de la soirée.