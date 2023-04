Vers une deuxième quinzaine d’avril plus printanière ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Une petite cellule de hautes pressions gonflera en mer du nord repoussant l’instabilité vers les Alpes. En matinée, on retrouvera toutefois cette humidité résiduelle sous forme de stratus répandus mais il fera sec à une goutte près sur les cantons de l’est. Au fil des heures, cette couverture nuageuse devrait se morceler sur la côte et le nord de la capitale alors que ça sera laborieux ailleurs.

L’après-midi, le ciel se déchirera partout avec une alternance d’éclaircies et cumulus sans conséquences un peu plus nombreux sur le sud et près de la frontière française. Une petite goutte pourra virevolter sous un nuage plus joufflu mais les probabilités sont minces et 90 % passeront au travers. Les maxima remonteront un peu avec 9-10°C sur les sommets et 12 à 14°C en plaine. En fin d’après-midi et le soir, ça aura tendance à s’éclaircir. Vent faible de secteur nord-est et temps encore un peu plus lumineux dimanche (12-16°C de max).