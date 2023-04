"Quelles conditions pour la moto vendredi?" : Farid répond à votre question météo

Bonjour Matthew, j’espère que tu te portes mieux mais ça doit être le cas vu que tu reprends la moto. Cela s’annonce assez humide sur les routes avec le passage d’une petite zone de pluies, plus continues fin de nuit. En cours de matinée, on aura droit à quelques éclaircies mais les cumulus bourgeonneront rapidement pour donner quelques bonnes rincées en province de Namur. Elles devraient être un peu plus actives de 11 à 16-17h, après quoi l’instabilité déclinera à l’approche de la soirée avec un temps plus sec. Même si des trouées seront présentes, tu devras prévoir des pneus pour routes mouillées car les rincées pourront être costaudes, bien que brèves. Bon amusement et sois prudent !