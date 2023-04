Voici les tendances du week-end de Pâques: Farid répond à votre question météo (vidéo)

Durant l’après-midi, les cumulus bourgeonneront et pourront malheureusement donner petite une ondée sur Libramont bien que ça restera assez rare et localisé (plutôt en deuxième partie d’après-midi). Il fera doux sans plus avec 10-11°C sous abri et le vent de nord-est sera faible à modéré, pas l’idéal pour l’extérieur mais acceptable avec un manteau.

Et sur le reste du pays?

Notre pays sera encore protégé par cet anticyclone scandinave qui va toutefois légèrement faiblir et se rétracter. Nous ne le sentirons pas tout de suite avec toujours beaucoup de soleil sur tout le pays le matin et moins de vent qui faiblira de directions variées. Peu ou pas de nuages, même si fin de matinée quelques cumulus pourront sortir sur le sud-est et le relief.

Après-midi, les nuages bourgeonneront un peu plus sur les provinces de Liège et Luxembourg, un peu moins sur Namur et l’est des Brabants tandis que ça restera toujours clair à peu nuageux à l’ouest d’une ligne Namur-Bruxelles. De manière générale, il s’agira d’une belle journée avec des maximas de 7 à 12°C et moins de vent, restant faiblard de secteur nord. En soirée, des nuages d’altitude entreront par le littoral progressant dans les terres la nuit suivante.