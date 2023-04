Farid répond à votre question météo : "Aura-t-on droit à du soleil ce mercredi après-midi ?"

Le bulletin de ce mardi 4 avril 2023

Une très belle journée s’annonce ce mardi avec un ciel serein à l’aube et seulement quelques voiles de cirrus dérivant des Pays-Bas et de l’Allemagne sur notre pays. Ces derniers seront assez minces et ne masqueront pas l’impression lumineuse donnée par un soleil bien haut à l’horizon. Il fera un peu moins froid fin de matinée mais la remontée du mercure sera timide avec 5 à 7°C.

Ensuite, le mercure montera encore un peu l’après-midi sous un soleil généreux et quelques cirrus décoratifs. Ces derniers seront un peu plus nombreux près de nos frontières orientales (Limbourg, Liège, Ardenne), où le ressenti pourra être un peu plus laiteux. Températures en légère hausse avec 6 à 12°C malgré cette masse d’air froide et vent d’est qui faiblit et ciel toujours bien dégagé le soir.