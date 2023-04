Une semaine bien plus lumineuse mais gare aux gelées : Farid répond à votre question météo

Encore du soleil mais davantage de nuages mercredi sous un vent faible de secteur est et possiblement un peu de pluie jeudi soir après une journée sans histoires mais pas de grosses quantités. Il devrait déjà faire plus sec vendredi après quelques précipitations résiduelles le matin avec toujours des maxima de 8 à 10°C. Prévoir tout de même des bottes car les campagnes sont bien humides vu ce qui est tombé ces derniers jours, bon voyage à votre fils !

Et sur le reste du pays ?

Ce n’est pas un canular ni un poisson d’avril, le soleil sera bien de retour demain et même omniprésent en matinée puisque le ciel sera tout bleu sur l’entièreté du pays grâce à ce flux de nord-est plus sec. Glagla les valseuses mais au moins on profitera d’une magnifique lumière en ouvrant les rideaux. Au fil de la matinée, la fraîcheur se résorbera et on devrait atteindre 4 à 7°C sur le centre vers midi.

Après-midi, toujours ce magnifique soleil (un cumulus perdu au sud) mais tout de même un petit vent de nord-est qui poussera jusqu’à 35-40 km/h. Néanmoins, le ressenti sera bien plus sympa en dépit de températures encore un peu justes pour la saison. On atteindra de manière générale 5 à 6°C sur les sommets et 9 à 11°C en plaine voire 12°C près de la frontière française. En soirée, le froid s’installe rapidement mais ça reste bien dégagé.