”Possible d’éviter la pluie pour le carnaval de Maurage ?” : Farid répond à votre question météo

Salut Tiffany, un mauvais week-end est à prévoir mais vous avez de la chance puisque l’amélioration arrive dimanche. C’est encore à affiner : difficile de prévoir sur un village, mais il devrait faire plus sec grâce au retrait de la perturbation sur le sud-est épargnant le Hainaut. On aura un temps encore gris, avec une goutte résiduelle possible en tout début de matinée sur Maurage. Ça sera vraiment la fin et il se peut que la perturbation s’évacue avant ou après, selon les derniers ajustements. Une chose est certaine, la suite de la matinée sera plus sèche avec même une percée d’éclaircies dans l’après-midi. Le vent de nord-est sera toutefois frisquet. Le soleil devrait briller lundi sans vent (10-12°C) avant le retour d’une perturbation très affaiblie mardi, encore mal appréhendée, mais qui selon moi ne donnera pas grand-chose.