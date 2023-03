Farid répond à votre question météo : "Aura-t-on droit à un temps sec ce jeudi ?"

La météo de ce mercredi

Nous profiterons déjà d’une belle douceur le matin sous un ciel d’alternance et un temps sec. Encore pas mal de nuages moyens et souvent une ambiance très laiteuse, voire très nuageuse près de la France. Il fera déjà 10 à 12°C vers midi en plaine. Mi-journée, un front chaud abordera le Hainaut et les Flandres donnant de fines pluies assez éparses et localisées alors que les Brabants et la capitale et le Namurois seront plutôt touchés milieu d’après-midi (il n’en restera plus grand-chose sur Liège et l’Ardenne).

Après 14-15 H, ça s’éclaircira à nouveau près de la France avec un temps plus sec et quelques ouvertures du Hainaut aux Flandres et au sud de Namur et Luxembourg. C’est là que les maxima y seront les plus élevés avec 15 à 17°C contre 12 à 14°C sur l’est et le nord. Le vent soufflera toujours de secteur sud-ouest jusqu’à 45 km/h en rafales mais le ressenti sera doux. En soirée, il fera sec avant l’une ou l’autre ondée localisée.