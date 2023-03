Le soleil s'installera-t-il en avril ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Et sur le reste du pays ?

À l'arrière de ce noyau dépressionnaire, le flux va donc pivoter au nord advectant de l'air plus froid d'altitude provoquant une petite instabilité du fait de ce soleil beaucoup plus haut. En matinée, on pourra essuyer une petite giboulée mais surtout sur les provinces du sud + Limbourg et l'est de la capitale alors qu'il fera plus sec du Hainaut aux Flandres et l'ouest de Bruxelles souvent protégés en flux de nord-ouest.

Fin de matinée et l'après-midi, tout le monde pourra connaître une petite ondée avec un peu de grêle voire même de la neige fondante au sud > 300 m. À noter que ces giboulées seront toujours moins fréquentes près de la frontière française grâce au flux et l'effet d'écran anglais. Maximas bien frais de 3 à 9°C sous ce vent de nord-ouest costaud (55-70 km/h), faudra bien se couvrir. Le soir, temps sec qui revient partout et averses qui reculent sur le sud-est et sec partout la nuit avec un ciel bien dégagé.