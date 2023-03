Petit coup de froid en début de semaine mais retour de la douceur dès mercredi : Farid répond à votre question

Pas de fortes gelées en vue mais vaut mieux par précaution attendre mardi après-midi pour ressortir les plantes les plus fragiles. On partira ensuite sur une nouvelle période douce de 7-10 jours au moins.

Et sur le reste du pays ?

On retrouvera un temps un peu plus calme sur les Flandres, le Hainaut, les Brabants alors que les averses seront plus nombreuses sur Namur et surtout Liège et Luxembourg. Fin de matinée, des averses plus locales seront possibles sur le centre. Il fera plus sec du Tournaisis à la mer avec quelques éclaircies aussi présentes ailleurs entre les ondées.

L’après-midi, des ondées qui concerneront surtout le sud du sillon Sambre et Meuse et l’Ardenne. Ailleurs, des averses localisées et plus rares si bien que certains resteront au sec surtout à l’ouest d’une ligne Charleroi-Bruxelles. Éclaircies plus larges à la mer mais aussi en plaine surtout fin d’après-midi malgré un vent toujours assez fort d’ouest (55-65 km/h). Maxima de 8°C sur les sommets où il fera maussade mais 12-13°C près de la France où les averses seront rares… En soirée, ça s’assèche partout ou presque mais pause de courte durée puisque la pluie tombera tout au long de ce dimanche sous des températures en baisse.