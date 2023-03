Difficile d’éviter les averses ce week-end : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Le front pluvieux quittera le pays arrosant encore l’Ardenne jusqu’à 7-9h. Ailleurs, on aura un temps sec et quelques rayons de soleil qui seront rapidement cachés par la formation de gros cumulus. En effet, la masse d’air va se déstabiliser mais ça pourrait tenir jusqu’en fin de matinée, où les premières ondées vont se déclencher.

L’après-midi, on aura de fameuses mais courtes rincées, avec parfois un peu de grêle et un coup de tonnerre, mais qui pourront laisser sortir un beau soleil à l’arrière. C’est donc un défilé de ce genre d’ondées qui n’épargnera personne et affectera surtout le sud, où ces dernières se succéderont en rangs très serrés. Il y aura peut-être davantage de pauses du Hainaut à la capitale, et surtout à la mer où ça pourrait être plus sec et lumineux (moins d’ondées). Les maximas atteindront 10 à 14°C sous un vent de sud-ouest toujours assez fort (65 km/h, voire plus sous les grains). Le soir, les averses seront toujours là mais en légère raréfaction