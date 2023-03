Un temps très maussade accompagné de beaucoup de pluie ce week-end: Farid répond à votre question météo

Petite accalmie possible soir mais le vent de nord va se lever augurant une baisse du mercure lundi avec encore des averses surtout l’après-midi mais plus espacées. Mardi devrait être plus sec mais gare à une gelée matinale et à peine 6 à 8°C au meilleur de l’après-midi sur Beaumont, pas terrible mais on espère un léger changement pour dimanche.

Et sur le reste du pays ?

Le matin, on retrouvera un temps moins agité avec encore des ondées à la mer, le front principal qui pourra encore onduler sur les provinces de Liège et Luxembourg mais un temps un peu plus sec entre les deux (Hainaut-Brabants-Namur jusqu’au nord et le Limbourg). Le ciel sera bien nuageux mais le soleil pourra tenter quelques petites trouées çà et là.

L’après-midi, une météo changeante avec quelques bonnes rincées surtout sur les provinces du sud et l’Ardenne mais aussi au littoral alors qu’elles resteront toujours plus rares entre les deux mais possibles. Les maxima seront doux surtout si le soleil tente de se montrer avec localement 13 à 15°C en plaine mais sous un vent de sud-ouest assez fort (40-50 km/h). Le soir, arrivée d’une nouvelle onde pluvieuse qui cette fois-ci n’épargnera personne avec 5 à 15 L/M². Attention à un petit pic venteux de 19 H à minuit avec potentiellement 65 à 75 km/h sur l’ouest du pays qui retrouvera un temps plus sec milieu de nuit suivante.