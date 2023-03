Farid répond à votre question météo: quand le vent va-t-il se calmer ?

En effet, une petite dorsale pourrait stabiliser le temps 24 heures et il faudra en profiter. Selon moi, il faudra attendre le week-end prochain et la toute fin de mois pour retrouver des conditions anticycloniques et moins de vent de manière plus durable avec le rapprochement des hautes pressions.

Et sur le reste du pays ?

Une première zone de pluie arrivera de la mer début de matinée atteignant le Hainaut, la capitale et les Brabants vers 9-11 H puis le namurois + Limbourg mi-journée. Le temps sec pourrait résister encore un peu sur Liège et Luxembourg ainsi que le relief ardennais. Des pluies faibles mais souvent continues apportant 1 à 3 L/m² sous un vent de sud-ouest assez fort (65-75 km/h).

L'après-midi, des pluies plutôt éparses qui atteindront aussi le sud-est avant une réactivation de la perturbation par la France. Les précipitations deviendront modérées en toute fin d'après-midi début de soirée surtout au sud et dans une moindre mesure sur le centre (5 à 15 L). À la mer, il s'agira plutôt d'averses mais parfois fortes entrecoupées de quelques accalmies. Les maximas atteindront 9 à 13°C sous ce vent toujours assez fort de sud-ouest (65-70 km/h en rafales), encore de la flotte fin de soirée sur tout le pays avant une rapide accalmie début de nuit