”Des orages cette semaine ?” : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Nous subirons le passage d’un front froid en fin de nuit-début de matinée sur le centre, alors qu’il fera déjà plus sec à la mer avant l’aube. À son passage, 1 à 3L de pluies parfois modérées mais qui passeront rapidement. On retrouvera un temps plus sec après 7-8h sur un axe Mons-Bruxelles. Il pleuvra encore jusqu'en fin de matinée sur l’Ardenne. À l’arrière, le ciel s’ouvrira à la mer et le soleil tentera quelques timides percées sur le centre pendant que les dernières gouttes tomberont sur le sud-est.

Après-midi, nous baignerons dans un air un peu plus instable. Une nuée sera possible sous un gros cumulus, notamment en Flandre mais le soleil y fera aussi de belles apparitions. Le temps sera plus sec, mais encore gris au sud et sur l’Ardenne. Ça s’ouvrira entre les deux sur le Hainaut et les Brabants et jusqu’à l’intérieur des Flandres. On aura droit à une petite fraîcheur avec 8°C sur les sommets, mais 11 à 14°C du centre à l’ouest où les chances d’éclaircies seront les plus élevées sous un vent de sud-ouest qui deviendra assez fort. Le soir, le temps sera sec partout.