Farid vous répond : de la douceur et un ciel perturbé au programme de la semaine prochaine

Ces pluies devraient onduler le soir et jeudi avant peut-être une accalmie après-midi mais le retour de bonnes pluies le soir et la matinée de vendredi. Un régime d’averses parfois fortes prendra le relais en fin de séjour avec toujours 11-12°C de max et du vent, bien prévoir de quoi se couvrir surtout de mercredi après-midi à vendredi.

Et sur le reste du pays ?

Nous connaîtrons le passage d’une faible limite frontale laissera passer de nombreux nuages moyens donnant une sensation laiteuse bien qu’il fera sec. Attention tout de même à une petite goutte au littoral plus près de ce front affaibli mais pas grand-chose. Fin de matinée et l’après-midi, quelques gouttes pourraient tomber çà et là sous un gros nuage sur les Flandres alors qu’il fera sec dans l’intérieur avec même un ciel qui s’ouvrira.

Après-midi, il devrait donc faire sec avec pas mal de nuages mais parfois quelques petites ouvertures voire des éclaircies sur une large bande centrale du pays. Toujours davantage de nébulosité à la mer et au nord de la capitale mais il y fera aussi sec alors que le soleil sera plus généreux sur l’Ardenne et le sud. Maxima de saison avec 9 à 13°C et le soir, pas de changements avec un temps calme et plutôt sec.