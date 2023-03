”À quand le vrai printemps et les températures supérieures à 20°C ?” : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

La journée commencera de manière assez tranquille avec un temps plutôt sec, même si une légère nuée pourra se montrer en fin de matinée près de la France. Début d’après-midi, une petite poche d’air froid en Manche advectera un flux de sud beaucoup plus instable. Des ondées parfois costaudes arriveront début d’après-midi des Flandres vers le Hainaut (entre 14 et 16h), avec parfois de courts mais bons arrosages ponctués d’un coup de tonnerre.

Ces averses épargneront un peu le sud-est (Liège et Luxembourg) et seront plus actives des Flandres à un axe Hainaut-Brabants, puis Namur au fil de l’après-midi. On passera du tout au rien sur quelques kilomètres. Prévoyez tout de même le parapluie, car il y aura de grosses chances d’être rincé et ces averses persisteront en soirée sur l’ouest et le centre. On pourra atteindre des maximas de 12 à 15°C entre les nuées. Le soleil se montrera parfois généreusement avant le retour d’un temps plus sec en cours de nuit (vent de sud assez fort).