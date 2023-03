La fin des gelées est-elle proche pour commencer à jardiner ? Farid répond à votre question météo

Ces prochains jours seront plus doux avec la mise en place d’un flux de sud-ouest ramenant douceur et température positives de nuit. Au vu des modèles actuels, plus de descente froide et encore moins de vortex polaire jusqu’à la fin du mois avec la récurrence d’un flux d’ouest ou sud venant de l’Atlantique.

Il ne fera pas très chaud mais les gelées seront rares à cause de passages perturbés fréquents. Il sera possible d’atteindre ponctuellement 0°C si éclaircie à l’arrière d’un front froid mais peu probable et de toute manière, il s’agira d’une gelée blanche.

Et sur le reste du pays ?

La masse d'air se radoucira avec une ambiance encore grisonnante à la mer mais ça sera de plus en plus lumineux ailleurs notamment du centre au sud malgré des nuages d'altitude et un voile parfois épais. Vers midi, le mercure atteindra déjà 10°C en plaine sous ce vent de sud modéré à assez fort.

L'après-midi, un temps lumineux mais voilé et des cirrus peut-être plus nombreux sur le littoral en marge de ce front en mer. Ressenti sympathique et enfin plus doux puisqu'on atteindra 9 à 14°C notamment près de la France, c’est 5°C de plus qu'aujourd'hui et 10°C de plus qu'hier. Vent toujours modéré à assez fort plein sud avec 45-50 km/h en rafales. Le soir, pas de changements avec des nuages élevés plus nombreux sur l'ouest et un joli coucher de soleil coloré.