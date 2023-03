"Quel temps pour le carnaval de La Louvière?": Farid répond à votre question météo (vidéo)

Des averses plus ponctuelles mardi surtout en cours d’après-midi avec une probable baisse du mercure le soir. Les quantités d’eau ne seront pas élevées mais le vent assez fort avec un ressenti pas top s’il pleut. Toutefois, nous sommes à J-6 et ça peut encore évoluer même si c’est mal parti…

Et sur le reste du pays ?

Enfin un peu de calme mais des gelées assez répandues sur le sud où on relèvera -2 à 0°C. En plaine, comptez plutôt 0 à 3°C mais gare tout de même aux plaques de verglas locales… Côté ciel, encore quelques gouttes voire une averse de neige sur nos sommets alors qu’il fera lumineux sur le Flandres et nuageux en amélioration du Hainaut aux Brabants.

Fin de matinée, le soleil va grignoter du terrain vers le sud et l’Ardenne qui retrouvera aussi un temps sec bien qu’encore nuageux sur le relief et nos frontières est. L’après-midi, pas mal de soleil à la mer à travers un voile de cirrus et des conditions lumineuses sur le reste du pays avec un voile doublé de quelques champs de cumulus plus nombreux sur le sud-est. Il fera donc sec partout après une dernière giboulée près de l’Allemagne et les maximas peineront à atteindre 8-9°C en plaine et 3-4°C en haute-Belgique. Vent qui faiblit enfin avec du 25-30 km/h de secteur ouest annonçant une soirée calme.