Quand le printemps et sa lumière apparaîtront-ils ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Bonjour Valérie, il va encore falloir s’armer de patience puisque cette semaine s’annonce contrastée et parfois humide. Beaucoup de vent lundi avec des averses après-midi mais de la douceur alors que mardi verra le mercure s’effondrer à l’arrière d’une occlusion donnant beaucoup de pluie la nuit et le matin. Un mercredi plus sec mais avec le retour des gelées en matinée et à peine 7-8°C sur Bruxelles après-midi. La douceur arrivera jeudi avec néanmoins des nuages et des pluies qui affecteront le pays vendredi et surtout le week-end. Il fera doux sans plus avec toujours 9 à 13°C mais pas encore le vrai printemps en vue. Cependant, n’oublions pas que la norme est de 11-12°C pour mars et que le cru 2022 fut exceptionnel à nos latitudes où le climat reste tempéré océanique.