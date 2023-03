Un gros coup de vent attendu lundi : Farid répond à votre question météo

Hello Jean-François, ça ne s’annonce pas glorieux, surtout lundi ! En attendant, dimanche sera encore acceptable avec quelques faibles pluies en début de matinée ; puis un temps nuageux mais globalement sec au fil des heures. L’après-midi verra peut-être quelques trouées sous un vent de sud-ouest assez fort et des maximas de 11-12°C. Lundi sera très maussade et venteux avec des pluies souvent continues et des rafales de 65 à 80 km/h, avant une légère accalmie des pluies en soirée (13-14°C de maximas). Une baisse du mercure est prévue mardi au contact de giboulées qui se raréfieront doucement l’après-midi, il faudra tout de même garder le parapluie et le gros manteau puisqu’on perdra à nouveau 5 à 7°C.