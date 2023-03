Un peu de neige samedi, la plupart des régions épargnées: Farid répond à votre question météo

Bonjour Florence, les nouvelles ne sont pas trop mauvaises puisque ce week-end devrait marquer une pause au niveau des bonnes pluies. Retour du soleil samedi à la faveur d’un petit anticyclone mais il fera froid le matin avec des gelées généralisées. L’après-midi sera changeante avec soleil et nuages mais maximas frisquets de 6°C. Fin de nuit, une faible perturbation pourrait donner quelques petites pluies dimanche en tout début de journée qui rapidement se décaleront vers l’est. Il est possible d’avoir un petit quelque chose en début de randonnée mais ça devrait être plus sec ensuite et surtout doux avec 10 à 12°C de max sous un vent de sud-ouest assez fort et quelques apparitions du soleil après-midi.