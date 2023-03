Ces pluies froides et cette humidité vont-elles perdurer d'ici à lundi ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Nous passerons du côté doux de la force puisque l'air subtropical continuera de pousser depuis le sud. Après une petite pause fin de nuit sur l'ouest et la plaine (pluies plus faibles), on retrouvera un temps maussade. Des précipitations peu abondantes sur Hainaut, Flandres et Brabants mais plus modérées sur le sud et l'Ardenne

Durant l'après-midi, j'attends un nouveau des pluies et peut-être une légère accalmie près de la France et des Flandres à la province de Luxembourg en passant par Hainaut Brabants (davantage de pluie au nord). En soirée, à nouveau de fortes averses au passage d'un front occlus qui va enfin expulser ce froid vers la Hollande. Encore de gros contrastes thermiques avec 4-5°C de maximas en Campine, 9-11°C sur les sommets et à Bruxelles et jusqu'à 11-13°C le long de la frontière française et sur le sud de l'Ardenne ! Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest et à nouveau beaucoup de pluie la nuit suivante. On pourra d'ailleurs récolter 25 à 60 L rien que de mercredi matin à vendredi, attention à la réaction de certains cours d'eaux sur l'Ardenne.