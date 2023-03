Où la neige va-t-elle tomber ce mercredi ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

En milieu de nuit une ondulation arrivera de France avec quelques flocons sur Hainaut, Brabants et Flandres alors qu’il neigera sur le sud de l’Ardenne. Au fil de la nuit et surtout début de matinée, les précipitations vont s’intensifier et prendront la forme de neige grâce à l’isothermie. On retrouvera cette neige la plus marquée sur Hainaut, Brabants, sud de la capitale et Namur mais aussi tout le relief ardennais où une couche de 2 à 5 cm sous 200 m et peut-être un peu moins aux altitudes plus basses où ça dépendra de l’isothermie. Au-dessus de 200 m, on pourra compter sur un bon 5 cm voire 5 à 10 cm > 300 m et 8 à 15 cm sur la haute Ardenne ! Il neigera un peu moins des Flandres au nord de la capitale mais avec un degré de moins.

Milieu de matinée, la douceur remontera déjà de France avec certainement une transition pluie sur l’Avesnois, le sud de la botte et de Namur + Gaume où le dégel sera net. Ce dégel englobera à mon avis tout le pays y compris le relief après-midi avec encore quelques pluies ou flocons près des Pays-Bas ! On atteindra 2 à 10°C du nord ou les sommets à la Gaume.