La neige de retour sur les hauteurs, des conditions difficiles sur les routes: Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

En matinée, un système frontal ondulera sur le nord et le centre donnant de la pluie notamment sur les deux Flandres et Anvers jusqu’au nord de la capitale. Des pluies plus faibles du Hainaut à Liège longeant le sillon Sambre et Meuse et toujours un temps plus sec sur le sud du pays à quelques faibles pluies près.

L’après-midi, l’air froid en embuscade va transformer les précipitations en neige. La tenue s’annonce difficile en plaine mais pourquoi pas un petit saupoudrage sur les hauteurs bruxelloises, le pays des collines et les plateaux brabançons puis en soirée sur le Hainaut, Liège et le Namurois (Sud Ardenne encore un peu à l’écart). Maximas atteints fin de matinée avec 4 à 6°C en plaine avant la chute après-midi… Le soir, la neige accrochera un peu partout au-dessus de 150-200 m formant parfois un saupoudrage > 150 m, une couche de 2 à 5 cm > 300 m et 5 à 10 cm > 500 m notamment sur le nord de l’Ardenne.