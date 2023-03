Farid répond à votre question météo: la neige fait son retour, localement 10 à 25 cm sur la haute Ardenne d'ici jeudi prochain

Attention toutefois à la soirée où les températures descendront encore un peu et il n’est pas exclu d’observer une petite couche mercredi matin qui fondra de toute manière assez rapidement. Prudence donc entre mardi fin d’après-midi et mercredi matin, j’affinerai encore les prévisions prochainement.

Et sur le reste du pays ?

Ce petit creux stagnera un peu sur le sud-est du pays tandis qu'une faible dorsale stabilisera la météo en basse et moyenne Belgique. Le matin, on retrouvera une météo plus sèche mais beaucoup de grisaille sur les provinces du sud avec encore un peu de neige en Ardenne et pourquoi pas 1 à 4 cm selon l’altitude. Quelques éclaircies pourraient percer du Hainaut aux Flandres et à l'ouest de la capitale mais en alternance avec quelques nuées assez espacées.

L'après-midi, toujours quelques ondées voire giboulées surtout sur les provinces du sud et quelques averses de neige sur les hautes-Fagnes où un léger dégel interviendra. Un temps un peu plus sec du Hainaut à la mer et sur les Brabants ensuite avant le retour d'autres averses plus fréquentes en fin d'après-midi par la mer. Maximas de 2 à 6°C et un vent de sud-ouest qui va se renforcer en cours d'après-midi à l'approche de cette nouvelle perturbation...